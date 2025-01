„Das ist Blödsinn!“ Letsch warnt Salzburg-Kicker

In der Champions League kassierten Blaswich und er insgesamt 27 Gegentore – mehr als jedes andere Team in der Ligaphase. „Das ist nicht schön. Es sind Kleinigkeiten, die auf dem Niveau bestraft werden“, meinte Schlager. „Uns ist klar vor Augen geführt worden, was wir verbessern müssen“, ergänzte Vordermann Samson Baidoo. Man sei mit Niederlagen gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4) und Dinamo Zagreb (0:2) sehr schlecht in die CL-Saison gestartet. „Wir waren nicht gut genug“, meinte Baidoo. „Es waren keine guten Spiele.“