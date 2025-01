VAR abschaffen? Verband stellt sich gegen Klubs

Man könne ein Projekt zum jetzigen Zeitpunkt nicht abwickeln, in das so viele Menschen ihre Ressourcen gesteckt hätten und das erst seit zwei Spielzeiten laufe, sagte Klaveness. Außerdem sei der Videoassistent zu einem wichtigen Teil des europäischen Vereins- und Nationalmannschaftsfußballs geworden. Man befinde sich in einer Situation, in der die Mehrheit der Profivereine gegen eine Mehrheit aller anderen stehe, die im Fußball eine Rolle spielten, erklärte Klaveness.