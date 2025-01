Lamparter über Konkurrent Riiber: „Ein Schock!“

„Das ist das Tragische“

Bieler blickt dabei in die Vergangenheit, doch bis zu zehn Weltcups und auch die WM wird Riiber noch bestreiten. In Seefeld ist er gar erneut Titelverteidiger, aber Verletzungen und eine chronische Darmerkrankung fordern Tribut. Bieler: „Dass er aus gesundheitlichen Gründen aufhören muss, das ist das Tragische.“ Sein Schützling Johannes Lamparter besiegte Riiber beim jüngsten Weltcup in Schonach und lief zum Sieg. Einerseits hatte Riiber in den Wochen davor nur wenig trainieren können, aber auch Lamparter hatte in der Vorbereitungszeit viel verpasst.