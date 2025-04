Skisprung-Alarm: „So kann es nicht weitergehen!“

Vikersund ist Skisprung-Fans seit vielen Jahren bekannt. Auch in diesem Jahr fand ein Raw-Air-Event statt – also ein Springen im Zuge jener Tour, die als eine Art norwegische Vierschanzentournee gilt. Das Interesse hielt sich jedoch in Grenzen. Lediglich 6000 Zuschauer reisten zu den Veranstaltungen. Obwohl man die Kosten senken konnte, gab es hohe Verluste: Die Organisatoren sprechen nun von 3,8 Millionen Norwegische Kronen – also umgerechnet rund 315.000 Euro.