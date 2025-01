Deutschpflicht für alle vor Schulstart ist fix

5000 Schilling bzw. 363,36 Euro – so viel kostet das Studieren in Österreich (ohne den ÖH-Beitrag in der Höhe von 24,70 Euro) seit dem ersten Oktober 2001. Eingeführt wurde der Beitrag bekanntlich unter Schwarz-Blau und von Ex-ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel.