Schüler „lernen“ jetzt, wie man in Demokratie lebt

Die zweitgrößte Stadt in Niederösterreich gilt als ein Hotspot der Zuwanderung, immerhin 12,4 Prozent der Einwohner Wiener Neustadts sind Migranten aus Drittstaaten. Dieses Bild spiegelt sich in Brennpunktschulen wider. An zwei davon startet jetzt ein Pilotprojekt unter dem Motto „Bildung, Demokratie & Integration“. In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule soll Kinder und Eltern die Bedeutung eines „würdevollen Umgangs“ sowie der Demokratie verständlich gemacht werden.