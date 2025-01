In fünf Linzer Schulen wurden die Kreuze abgehängt

In Oberösterreich gilt Mehrzahl-Regelung nicht

Dass Kreuze in Schulen hängen, ist im Religionsunterrichtsgesetz von 1992 geregelt. Das schreibt vor, in allen Schulen, in denen die Mehrzahl der Schüler Christen sind, in jedem Klassenzimmer ein Kreuz anzubringen. Jedoch nicht bei Pflichtschulen in Bundesländer-Zuständigkeit. Bei uns in Oberösterreich ist – wie auch in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Burgenland – ein Kreuz in jedem Klassenzimmer vorgesehen, ungeachtet dem religiösen Bekenntnis der Kinder.“