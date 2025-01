34-Jähriger drohte, Haus der „Ex“ abzufackeln

21 Feuerwehrleute von Ebenthal und die Polizei waren am 26. Jänner kurz vor 18 Uhr ausgerückt, denn aus einer Telefonzelle in Klagenfurt war ein Notruf abgesetzt worden: Daher bestand an dem Tag bereits der Verdacht, der Notfall könnte fingiert gewesen sein. Und am Einsatzort konnte wirklich kein Brand wahrgenommen werden.