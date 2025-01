94-Jähriger schlug eine Ehefrau mit dem Gehstock

Bereits am 21. Jänner gegen 7 Uhr hatte ein 94-jähriger Mann seine 67-jährige Ehegattin in Pörtschach am Wörthersee durch einen Schlag mit seinem Gehstock am rechten Auge verletzt. Die Polizei befragte beide Eheleute getrennt voneinander zum Sachverhalt. Da es schon in der Vergangenheit zu mehrere Körperverletzungen durch den sogenannten Gefährder gekommen war und die familiäre Situation an der Wohnadresse als angespannt beschrieben wird, wurde ein Betretungs- und ein Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann ausgesprochen.