Steirische Regierung will Bettelverbot fixieren

Verbot für organisierte Bettelei

In einen gesetzlichen Rahmen gegossen werden soll etwa der Mobiltelefon-Bann, der ab dem kommendem Schuljahr in steirischen Volksschulen und Unterstufen bis zur dritten Klasse gelten soll. Fixiert wird auch die, wie es im Programm heißt, „Angleichung der Bettelverbotsbestimmungen in der Steiermark an andere Bundesländer“. Unser Bundesland sei nämlich das einzige, in dem organisierte und gewerbsmäßige Bettelei erlaubt sei. Gemeinden bekommen darüber hinaus die Möglichkeit, an bestimmten Orten (etwa Bahnhöfen oder vor Schulen) Verbotszonen einzurichten.