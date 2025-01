Neues System soll tierärztliche Versorgung sichern

Neustrukturierung in Regionen

Das neue System ist Teil eines Gesamtkonzepts, in dem Versorgungs- und Seuchentierärzte (VSTA) das Sprengeltierarztsystem ablösen. Dadurch erfolge eine Neustrukturierung in 27 VSTA-Regionen, was eine flexiblere und effektivere Verteilung der tierärztlichen Dienste gewährleistet. „Dies ermöglicht nicht nur eine flächendeckende Versorgung in der Nutztiermedizin, sondern auch die Erfüllung amtlicher Aufgaben wie die Kontrolle von Seuchen und die Lebensmittelüberwachung“, erklärt Landesveterinärdirektor Matthias Vill. Um die Vergütung für Bereitschaftsdienste zu sichern, stellt das Land nun 800.000 Euro bereit.