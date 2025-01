Lawinenalarm in Skigebiet: Große Suchaktion läuft

Neuschnee: Sperre, Unfall, Lawinengefahr

Teils riesige Neuschneemengen haben am Dienstag in Teilen Tirols schon für Probleme und brenzlige Situationen gesorgt. So musste etwa am Vormittag der Fernpass zwischen Nassereith und Lermoos wegen hängengebliebener Fahrzeuge gesperrt werden. Und im Kühtai wurde ein mit fünf Personen besetztes Baustellenfahrzeug im Bereich der Baustelle für das Speicherkraftwerk von einer Lawine erfasst. Der Unfall soll relativ glimpflich ausgegangen sein. Insassen kamen mit leichteren Verletzungen davon.