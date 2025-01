Lawinenabgang: Auto mit mehreren Insassen erfasst

Probleme auf Straßen, Lawinengefahr steigt

In Teilen Tirols – so auch im Kühtai – gab es am Dienstag bereits riesige Neuschneemengen. Diese hatten auch auf den Straßen schon für Probleme gesorgt. So musste etwa am Vormittag der Fernpass zwischen Nassereith und Lermoos wegen hängengebliebener Fahrzeuge gesperrt werden.