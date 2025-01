Frauen (72) in Innsbruck von Autos „abgeschossen“

Der erste Unfall ereignete sich am Montag um kurz vor 11.30 Uhr. Ein 25-jähriger Einheimischer fuhr mit dem Auto in Innsbruck auf der Franz-Fischer-Straße in die Leopoldstraße ein. Laut seinen Angaben trat die 72-Jährige, die aus Bosnien stammt, plötzlich von rechts kommend vor seinem Fahrzeug auf die Straße.