36-Jähriger bedroht Polizisten mit Schwert

Jugendliche bedrohten Mann mit Messer

Am Dienstagvormittag rief ein 40-Jähriger in Faak am See die Polizei. Er gab an, dass zwei Jugendliche bei seinem Nachbarn (44) wegen eines zwei Jahre zurückliegenden Vorfalls läuteten und ihn zur Rede stellten. Aufgrund des Lärms wurde der 44-Jährige auf die Situation aufmerksam.