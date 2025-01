Die Sportdirektoren auf der „Krone“-Wettcouch

Mit dem Viertelfinale im ÖFB-Cup erwacht der nationale Fußball ab Freitag wieder aus dem Winterschlaf – vorab bot die „Krone“ den zwölf Sportdirektoren der Bundesligisten in Anlehnung an die legendäre TV-Show mit Thomas Gottschalk jeweils eine nicht immer ganz ernst gemeinte Wette zu seinem Klub an ...