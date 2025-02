Wie wichtig ist Ihnen Regionalität beim Einkauf?

Die Vorteile von beidem liegen auf der Hand: Der Kauf von regionalen, saisonalen Waren ist in der Regel umweltfreundlicher, allein aufgrund der kürzeren Transportwege. Außerdem unterliegen sie hohen Qualitätsstandards, und die Herkunft ist oft besser nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es, ob es nun um Gemüse und Obst, Fleischwaren oder anderes geht, Produkte, die hierzulande generell gar nicht oder nur zu bestimmten Saisonen verfügbar sind. Die höheren Produktionsstandards führen außerdem zu entsprechenden Preisen, was gerade in Zeiten von Teuerungen für viele der Grund ist, lieber zu günstigeren Alternativen zu greifen.