In Australien setzte Luki Müller nächste Vision um

„Es war ein geniales Gefühl, im Meer zu sein“

So konnte Müller eine weitere große Vision umsetzen: „Ich habe mir in der Reha früh vorgenommen, dass ich einmal wieder allein ins Meer reinkommen und schwimmen will. Das habe ich jetzt umgesetzt. Es war ein geniales Gefühl.“ Und für ihn genauso bedeutend wie sein Auftritt beim Wings for Life World Run 2023, als er in Wien aus dem Rollstuhl aufstand und auf Krücken 2,35 Kilometer lief.