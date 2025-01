Daniel Hemetsberger: „Für das sind wir nicht da!“

Striedinger unter Druck

Das Vertrauen zahlte gestern auch Stefan Babinsky zurück: Platz 8, bestes Saison-Ergebnis. „Ich bin stolz auf mich, hatte die Bereitschaft zum Risiko“, so der Steirer. Otmar Striedinger hingegen verging das Lachen. Was weniger an Platz 13 (ebenfalls bestes Saisonresultat), sondern an der am Tag zuvor im Super-G zugezogenen Rippenprellung lag. „Unter den Umständen ist das Ergebnis o. k.“, befand der Kärntner. Der nächste Woche bei der WM-Generalprobe in Garmisch unter Druck ist, für ein Saalbach-Ticket liefern muss.