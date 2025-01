Hemetsberger: Jubel um WM-Ticket, Tipps von „Vinc“

„Habe seit Wochen geredet“

Da Stefan Babinsky Achter wurde, waren erstmals in der laufenden Saison zwei Österreicher in einer Abfahrt in den Top zehn. „Ich habe seit Wochen geredet, dass wir gut Ski fahren. Und ich habe gesagt, irgendwann kommt es. Jetzt ist es so weit“, sagte Hemetsberger, der im Dezember in Gröden mit der Aussage aufhorchen lassen hatte, dass in diesem Winter leicht fünf ÖSV-Athleten unter den ersten zehn landen könnten. Die folgenden Rennen zeigten ein anderes Bild, kollektiv stark war die ÖSV-Mannschaft weder in Gröden, noch in Bormio oder in Wengen.