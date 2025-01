Promi-Schlossherr wird wegen „Auszucker“ angeklagt

Ein strafrechtliches Nachspiel hat ein peinlicher Auftritt eines bekannten Wiener Unternehmers in Klagenfurt, für den natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Der Promi, der am Wörthersee ein Schloss besitzt, soll vergangenen Sommer beim Shoppen in den City Arkaden just vor einer großen Party einen Zusammenstoß mit einem Verkäufer gehabt haben. Mit pikanten Folgen.