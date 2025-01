Toter Österreicher war Freund von Martin Sellner

Es ist verboten, in ausländischen Armeen oder der Fremdenlegion zu dienen. „Bei freiwilligem Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates wird die österreichische Staatsbürgerschaft entzogen, selbst wenn die Person dadurch staatenlos wird“, teilt das Außenministerium mit. Ein Antrag für einen Entzug der Staatsbürgerschaft müsste allerdings von den Bundesbehörden an die zuständigen Landesbehörden gestellt werden, was wohl in dem Fall ausgeschlossen ist.