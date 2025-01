Kleine Aria kam in Wiener Tiefgarage zur Welt

Geburtstermin wäre eigentlich am 2. Jänner gewesen. Aria hatte aber andere Pläne. Am frühen Morgen des 27. Dezember meldete sich der Wiener Polizist Peter bei der Leitstelle der Wiener Berufsrettung, informierte Finn, Disponent in Ausbildung, darüber, dass Lebensgefährtin Tanja bereits starke Wehen hat. Baby Nummer zwei war unterwegs.