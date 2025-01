Steirischer Tourismus verbucht Rekordjahr

Die Landesstatistik weist der Steiermark in einer aktuellen Hochrechnung 4,5 Millionen Gäste im Kalenderjahr 2024 aus. Das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 2,2 Prozent. Bei den Nächtigungen ist die nächste Million in Sichtweite: Exakt 13.961.900 gebuchte Übernachtungen spuckt die Statistik für die vergangenen zwölf Monate aus – plus 1,7 Prozent.