Schladming: Top-Start in die Skisaison gelungen

Den Anfang machte am Freitag der Kanadier Bryan Adams und zog mit einer energiegeladenen Show rund 10.000 Besucher in seinen Bann. Dabei gab der 65-Jährige sowohl Welthits wie „Summer of 69“ oder „Everything I Do“ als auch neue Songs zum Besten. Angesichts der Kälte griff der Publikumsliebling nach einigen Songs zu einer weißen Pudelmütze – was er bislang noch bei keinem Konzert tat, wie er selbst sagte.