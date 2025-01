Teenager stahl 80-Jähriger beim Arzt die Geldbörse

Am Dienstagnachmittag waren der 14-jährige Schüler und die 80-Jährige zur gleichen Zeit bei einem Arzt in Waldhausen. Das dürfte der ortsansässige Teenager ausgenutzt haben, um in die Handtasche der Pensionistin zu greifen. Er stahl die Geldbörse mit 50 Euro Bargeld, der Bankomatkarte sowie der E-Card und begab sich gleich zur nächsten Trafik.