Benedict Cumberbatch wurde gefesselt und entführt

Vor 21 Jahren sei er für die BBC-Serie „To the Ends of the Earth“ in Südafrika gewesen, schilderte Cumberbatch dem Magazin. Mit seinen Schauspielkollegen sei er auf dem Rückweg von einem Tauchausflug zum Hotel gewesen, als ein Autoreifen platzte. Die Gruppe hielt am Straßenrand an und wurde in dem Moment von sechs Männern überfallen.