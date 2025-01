„Der Pflegermangel ist eine große Herausforderung“

„Krone“: Frau Fiala, wie lange arbeiten Sie bereits in der Klinik Landstraße, und wie hat Ihre Karriere begonnen?

Nicole Fiala: Ich bin seit elf Jahren in der Klinik Landstraße. Nach meiner Diplomausbildung habe ich direkt im 13. Stock auf der Kardiologie angefangen. Bis September 2024 war ich im Schichtdienst tätig, seitdem bin ich Fachbereichskoordinatorin in der Pflege.