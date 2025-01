„Wintersport wird lang zu Wertschöpfung beitragen“

„Krone“: Herr Seeber, das Kitzbühel-Rennwochenende steht vor der Türe, Sie nutzen den Termin, um Kunden aus aller Welt nach Tirol einzuladen. HTI steht für Internationalität und Mobilität, ist global tätig – was für Unterschiede sehen Sie zum Beispiel zwischen Europa und den USA?

Anton Seeber: Es ist überraschend, wie zielgerichtet man außerhalb von Europa agiert und wie komplex hierzulande manche Entscheidungs- oder Behördenwege organisiert sind. Für mich ist unser 2024 in Betrieb gegangenes Werk in Utah ein gutes Beispiel. Dort sind wir nach zwölf Monaten – ab Kauf der Liegenschaft – in Betrieb gegangen.