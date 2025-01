Erste Gemeinde sagt Twin City Liner den Kampf an

Appell an alle Donaukapitäne

Eile tut aber Not: Denn schon bald wird der Katamaran wieder loscruisen. Um dem Sterben der schutzlosen Fauna, aber auch Flora Einhalt zu gebieten, werden jetzt die erfahrenen Anwälte Dr. Rudolf Gürtler und Dr. Gert Folk im Auftrag der Stadt Fischamend aktiv. „Die Folgen des schnellen Verkehrs in diesem Abschnitt des großen Stroms sind untragbar. Das gesamte Öko-System leidet erheblich“, so die beiden Juristen. Ihr (noch) außergerichtlicher Appell an alle Kapitäne: „Tempo drosseln!“