Fast blind! Judi Dench ist auf Hilfe angewiesen

Judi Dench wurde bereits 1988 von Queen Elizabeth der Titel Dame verliehen. Die Britin spielte in zahlreichen Filmen mit, war unter anderem in einigen „Bond“-Filmen als „M“ zu sehen und stand zuletzt unter anderem für den Oscar-prämierten Film „Belfast“ vor der Kamera. 1999 erhielt Dench selbst einen Oscar – als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „Shakespeare in Love“.