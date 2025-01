Sahin-Aus wohl besiegelt! BVB-Pleite gegen Bologna

Das war es wohl für Nuri Sahin beim BVB! Dabei hatte die Partie für seine Elf noch vielversprechend begonnen. Das Auswärtsspiel in Bologna hätte eigentlich eine sportliche Trendwende einleiten können. Zwar war den Dortmundern die Verunsicherung von Beginn an anzumerken, doch das Spielglück schien am Dienstag auf ihrer Seite zu sein.