Ex-DFB-Coach für Sabitzer? „Könnte Ruhe bringen“

Schon seit geraumer Zeit gilt der deutsche Rekordnationalspieler als Kritiker von BVB-Trainer Sahin. Durch die anhaltende sportliche Krise in Dortmund hat sich dieser aber selbst in eine schwierige Situation manövriert. Für den ehemaligen BVB-Spieler könnte der Trip in die Emilia-Romagna zum FC Bologna die letzte Dienstreise als Trainer von Borussia Dortmund sein.