Alaba als Hilfe? Real-Sieg gegen Salzburg Pflicht!

Ancelotti sieht defensiv Aufholbedarf

Für den dritten Champions-League-Titel in der vierten Saison nach der Rückkehr von Trainer Carlo Ancelotti müssen die Madrilenen aber erst einmal in die K.o.-Phase. Duelle mit Salzburg und Brest sind in der neuen Ligaphase noch ausständig. „Es ist eine wichtige Partie“, sagte Ancelotti über Teil eins. „Wir müssen so viele Punkte wie möglich sammeln und schauen, wo wir am Ende in der Tabelle liegen. In dieser Hinsicht ist das Spiel essenziell.“ Gegen sein Team spricht wenig, außer eine kuriose Statistik: Drei der vier in dieser Saison an einem Mittwoch ausgetragenen Pflichtspiele hat Real verloren.