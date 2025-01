Alaba: „Ich habe lange auf diesen Moment gewartet“

Alaba hatte nach seiner Verletzung noch auf eine EM-Teilnahme gehofft. Die Reha stellte sich aber als schwierig und langwierig heraus, ein Antreten beim Turnier im Sommer 2024 blieb illusorisch. Nach Deutschland reiste Alaba als „Non-playing Captain“ dennoch mit, nahm in dieser Rolle an Trainerbesprechungen teil und war nahe dran an den Spielern. Eine Verbesserung am lädierten Knie stellte sich jedenfalls nur langsam ein. Einen Zeitpunkt für die Rückkehr wollten damals weder Real noch Alaba festlegen.