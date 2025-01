Große Emotionen! Alaba feiert Comeback bei Real

Das Santiago Bernabeu war die ideale und würdevolle Bühne für so einen emotionalen Moment: Denn ÖFB-Kapitän David Alaba hat am Sonntag im Heimspiel gegen Las Palmas sein Comeback für Real Madrid gegeben. Es lief gerade die 76. Spielminute als es im Stadion plötzlich laut wurde und niemand mehr auf den Sitzen zu halten war. Alaba stand an der Seitenlinie zur Einwechslung bereit.