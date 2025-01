Heimische Manager rechnen mit erneuter Rezession

Krieg, Zölle und Kosten als große Sorgen

Hauptsorge für die Austro-Manager ist die weltpolitische Unsicherheit wie Ukraine-Krieg, mögliche Zölle vonseiten der USA oder auch die derzeitige Schwäche Chinas und der Konflikt um Taiwan. Zweitgrößtes Problem ist laut Krickl „das Cyber-Risiko, das in Österreich viel stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen Ländern. Wir haben viele Mittelständler, die nicht so gut aufgestellt sind, und haben fast täglich Cyber-Angriffe auf sehr namhafte Unternehmen.“