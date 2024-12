„Österreich am Weltmarkt nicht wettbewerbsfähig“

Österreich sei am Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Grund: Wir sind schlichtweg zu teuer. „Die Lohnstückkosten in Österreich sind über 30 Prozent gestiegen. In Deutschland sind diese Kosten im Vergleich nur um 16 Prozent gestiegen. Das heißt wir haben eine doppelt Lohnstückkosten-Steigerungen im Vergleich zu unserem wichtigsten Handelspartner.“