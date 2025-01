Dieser Ex-KAC-Crack brachte Laibach in die Spur

Ärzte bremsten Rückkehr

Mit Jesper Jensen Aabo kehrt bei den Rotjacken am Mittwoch in Laibach der Abwehrchef nach seiner Muskelverletzung (war seit Weihnachten out) zurück in den Kader. Schon vor zwei Wochen hätte er wieder dabei sein sollen, die Ärzte bremsten die Rückkehr aber. „Zuzusehen war echt frustrierend, ich wollte schon längst wieder auflaufen! Für die Genesung war es aber vielleicht wirklich besser. Die Jungen haben mich gut vertreten. Wenn hinten alle so stark spielen, nimmt mir das den Druck. Aber klar will ich mit meinem aggressiven Stil sofort helfen“, betont der Däne, der mit David Maier spielen wird und noch ein Jahr Vertrag hat.