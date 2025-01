Urlaub vs. Krankenstand: „War nie meine Intention“

Die Aufregung nach dem „Krone“-Artikel, in dem Wirtesprecher Stefan Sternad Krankenstände unter drei Tagen infrage gestellt und zum Ausgleich Urlaub oder Zeitausgleich vorgeschlagen hatte, war groß. Neben der Gewerkschaft haben sich auch viele Arbeitnehmer an der Forderung des Wirtschaftskammerfunktionärs gestoßen. Vonseiten der Unternehmer habe er allerdings viel Zuspruch bekommen, einige haben seinen Standpunkt auch öffentlich unterstützt: „Denn Krankenstände sind in vielen Unternehmen ein massives Kostenproblem“, so Sternad.