Alexander Schriebl wird neuer ÖFB-Frauen-Teamchef

Kapitänin Sarah Puntigam und Co. werden damit wieder von einem Mann gecoacht, nachdem zuvor mit Fuhrmann für fast viereinhalb Jahre erstmals eine Frau am Ruder gewesen war. Nach der verpassten Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz durch zwei Niederlagen im Play-off gegen Polen hatte es reichlich Spekulationen über die Zukunft von Fuhrmann gegeben. Am 27. Dezember folgte die Nachricht, dass sich beide Parteien auf eine Trennung geeinigt hätten. „Für mich fühlt sich die Entscheidung richtig an“, sagte Fuhrmann damals.