Trump-Erlass: TikTok bekommt 75 Tage Gnadenfrist

Donald Trump hat an seinem ersten Tag als US-Präsident der Video-App Tiktok per Dekret mehr Zeit bis zu einem Aus in den USA zugesichert. Ein US-Gesetz schreibt vor, dass der in China ansässige Eigentümer Bytedance sich bis Sonntag von Tiktok trennen musste, damit die App verfügbar bleibt. Trump zeigte sich überzeugt, dass er mit einer Fristverlängerung eine geschäftliche Vereinbarung für die App aushandeln kann.