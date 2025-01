TikTok ist in den USA schon wieder online

Trump will dem Unternehmen nun eine Gnadenfrist von 90 Tagen einräumen, um eine Lösung für den Streit zu finden. Er strebt eine 50-prozentige Beteiligung durch ein US-Unternehmen an. Die Regierung in Peking äußerte sich dazu zurückhaltend. Derartige Entscheidungen sollten Firmen „unabhängig treffen“. Einem Teilverkauf müsste wohl ohnehin zugestimmt werden.