„Sicherheitsdebatte würde mich irrsinnig ärgern“

Kriechmayr will bis zur WM fit werden

Für Österreichs Speedspezialist Nummer eins beginnt nun ein Rennen gegen die Zeit, um rechtzeitig für die am 4. Februar beginnende Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm fit zu werden. „Jetzt werde ich alles daransetzen, bis zur WM wieder so fit wie möglich zu sein“, erklärte Kriechmayr.