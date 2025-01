Fahrradschloss auf Bahnlinie in Venetien gefunden

„Das Fahrradschloss, das an die Oberleitung gehängt wurde, hätte den Stromabnehmer und die Stromleitung erheblich beschädigen können, was zu einer Unterbrechung des Zugverkehrs und zu unvermeidlichen Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste geführt hätte. Dank des rechtzeitigen Eingreifens der Bahntechniker wurde die Kette umgehend entfernt und den zuständigen Behörden gemeldet“, schrieben die Staatsbahnen in einer Pressemitteilung.