Diamant-Atombatterie liefert Tausende Jahre Strom

Einsatz auch in extremen Umgebungen

Die Diamant-Atombatterien könnten zudem in extremen Umgebungen – wie etwa im Weltraum als auch auf der Erde - eingesetzt werden, wo es nicht sinnvoll ist, herkömmliche Batterien einzusetzen. Außerdem könnten sie in aktive Hochfrequenz-Etiketten (RF-Etiketten) – wie sie beispielsweise für die Diebstahlsicherung verwendet werden – mit Energie versorgen, heißt es.