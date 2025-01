Wer jetzt Kanadas neuer Premier werden will

Konservative in Umfragen vorne

In Umfragen führen in Kanada derzeit die Konservativen. Der Vorsitzende ist Pierre Poilievre. Die Liberalen entscheiden am 9. März über den neuen Vorsitz ihrer Partei. Die Siegerin oder der Sieger könnte dann für wenige Wochen den Posten des Premiers übernehmen. Dabei geht es jedoch nur um wenige Wochen, bis das Parlament am 24. März wieder zusammentritt. Die Opposition könnte eine vorgezogene Neuwahl erzwingen.