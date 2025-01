Ski-Weltcup: So scharf wurde noch nie gegessen

Aber warum ist die Kost in diesem Winter gar so scharf gewürzt? Die „nächste Generation“ an Piloten bringt frische Kompromisslosigkeit und Linienwahl mit, zwingt damit die Arrivierten zu noch mehr Aggressivität und Risiko. Dazu kommt das Material, das mittlerweile wohl über das Limit getrieben worden ist. Und mit den umstrittenen Carbon-Schienbeinschonern eine neue Facette bekommen hat. Sie bieten nämlich nicht nur Schutz, sondern auch mehr Stabilität – und ermöglichen damit noch „schärfere“ Linien.