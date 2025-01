Wengen: Fünf Gründe für die große ÖSV-Erlösung

Der Faktor Schweiz

Rennen in der Schweiz liegen unseren Burschen. Auch die Bilanz in Wengen ist gut. In den jüngsten 18 Rennen auf dem Lauberhorn gab es immerhin sechs österreichische Siege. Seit 2018 lachte nur einmal (2023) am Lauberhorn-Wochenende kein Österreicher vom obersten Treppchen.