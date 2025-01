Schweizer emotional: „Habe nicht Angst, aber …“

„Hätte schlimmer enden können“

Allerdings wollte der Schweizer so früh wie möglich wieder in den Ski-Zirkus zurückkehren und arbeitete gleich konsequent an seiner Rückkehr. Nun steht ausgerechnet am Lauberhorn sein Comeback bevor. Allerdings merkte er im Training, dass sich etwas verändert hat. „Es ist nicht so, dass ich auf der Abfahrt Angst habe. Aber ich habe nicht mehr dasselbe Selbstvertrauen, wie vor dem Unfall.“